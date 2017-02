Nuovi casting call per Avengers: Infinity War e Pantera Nera

Anche se i Marvel Studios stanno pubblicizzando, sono anche in produzione con due titoli, al momento:e la pellicola stand-alone su

ComicbookResources riporta un nuovo casting call dei Marvel Studios che, potenzialmente, rivelerebbe qualche novità sui due film. In particolare, per Avengers: Infinity War. La produzione ricerca delle comparse maschili tra i 18-50 anni con barba e capelli lunghi; nella candidatura gli attori devono specificare di essere in lizza per le parti di 'Vichinghi'.

Questa dovrebbe essere una conferma della presenza di Asgard in Infinity War e, a giudicare da quanto specifica la Marvel, non se la passerà bene nel film dei fratelli Russo. Infatti, sempre nel casting call, viene spiegato alle comparse che nelle loro sequenze verrà utilizzato sangue finto e potrebbero indossare degli effetti make-up. A quanto pare Thanos non risparmierà il regno di Thor...

Nel frattempo la produzione di Pantera Nera ricerca donne e uomini asiatici tra i 28-85 anni per interpretare baristi, ospiti e quant'altro ad un 'evento speciale' a cui T'Challa dovrebbe partecipare.