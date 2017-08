Nuove immagini dai film di George Clooney, Ridley Scott e Alexander Payne

Grazie all’ultimo numero della rivista Entertainment Weekly, possiamo dare un’occhiata ad alcune nuove immagini dai prossimi film die dall’esordio alla regia di

Nello specifico si tratta di Suburbicon, con Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac, che Clooney ha diretto su una sceneggiatura co-firmata insieme a Joel e Ethan Coen (la pellicola uscirà il 27 ottobre 2017); di Downsizing, sempre con Damon come protagonista e al fianco di Kristen Wiig, descritto da Payne come “un episodio di Black Mirror ma alla Robert Altman”, questi due saranno presentati in anteprima alla prossima Mostra di Venezia, con il film di Payne scelto proprio per l’apertura della 74ª edizione del festival (nelle sale dal 22 dicembre).

Assolute novità sono le prime immagini ufficiali per All the Money in the World e Molly’s Game, rispettivamente di Ridley Scott e Aaron Sorkin, quest’ultimo al suo esordio alla regia. Nel primo troviamo un cast stellare, da Mark Wahlberg a Michelle Williams, passando per Kevin Spacey; il film arriverà nelle sale americane l’8 dicembre 2017. In Molly’s Game troviamo Jessica Chastain assoluta protagonista, la quale verrà affiancata da Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera. Uscita prevista per il 22 novembre 2017.

Trovate tutte le nuove immagini di seguito.