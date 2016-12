Nuova inquietante immagine del remake di IT, di Stephen King

Stanchi del buonismo natalizio? Appesantiti dalle mangiate eccessive di questi giorni? Forse un po’ di horror è quello che ci vuole:ha rilasciato una nuova immagine del remake di, il film a base di clown del 1990 tratto dal romanzo di

Possiamo vedere la nuova incarnazione del mostruoso Pennywise (interpretato dal per nulla mostruoso Bill Skarsgard) nel suo ambiente naturale, ovvero le oscure fogne della cittadina di Derry. L’articolo di Entertainment Weekly contiene anche un’intervista al regista del film, Andrés Mushietti, che ha parlato di come un tale personaggio sia stato caratterizzato nel film.

“Pennywise appare e fin da subito è al centro dello spettacolo: si comporta in modo strano continuamente, e ogni piccola cosa implica un’ulteriore minaccia.” Quindi, fan del film, non aspettatevi che il demoniaco clown se ne resti nell’ombra, nelle sue fogne: il mostro non ha paura di essere sotto i riflettori, si ciba della reazione spaventata delle sue vittime, anche alla luce del sole.

L’attore Bill Skarsgard, che sostituirà il grande Tim Curry nel ruolo del clown, ha dichiarato al settimanale: “Pennywise va oltre la normale concezione di sociopatico, perché non è nemmeno umano. Non è neppure un clown: io interpreto solo uno dei tanti esseri che IT crea.”

IT seguirà un gruppo di amici fin dalla gioventù che si riuniscono per combattere di nuovo la presenza che terrorizza la piccola città di Derry, nel Maine. Una presenza che credevano di aver sconfitto trent’anni prima.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 21 settembre dell’anno prossimo.