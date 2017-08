Nuova data d'uscita per Robin Hood prodotto da Leonardo DiCaprio

LionsGate ha annunciato una nuova data d'uscita di Robin Hood , nuova pellicola sul principe dei ladri diretta da Otto Bathurst e scritta da Joby Harold, con la produzione del premio Oscar. Il film verrà distribuito dal 21 settembre 2018 nei cinema statunitensi, anche in formato IMAX, ed era stato intitolato Robin Hood: Origins.

Di ritorno dalle Crociate, un giovane temprato dalle dure battaglie e un combattente moro decidono d'iniziare una rivolta contro la corona inglese. Un film sulle origini del leggendario Robin Hood.

Il cast di Robin Hood, prodotto dalla Appian Way, è composto da Taron Egerton, il premio Oscar Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve Hewson, Ben Mendelsohn e Paul Anderson.

Taron Egerton tornerà presto al cinema con il sequel di Kingsman, diretto da Matthew Vaughn, mentre Jamie Foxx è al cinema in questi giorni nella nuova pellicola di Edgar Wright, Baby Driver - Il genio della fuga, al fianco di Ansel Elgort e Kevin Spacey.

L'uscita di Robin Hood era inizialmente prevista per il 23 marzo 2018.