Nuova "casting call" Marvel Studios per Avengers: Infinity War e Avengers 4

Alla Marvel, divisione cinema, si cercano soldati! E' infatti uscita una casting call che cerca combattenti da inserire in Avengers 4 , non è specificato.

Attualmente le due pellicole finali sui Vendicatori, dirette dai fratelli Russo, sono in fase di produzione ad Atlanta e, come sempre, ci saranno moltissime scene che richiederanno la presenza di un numero importante di persone. E' uscita una casting call by Project Manager che cerca soldati per una scena di guerra che verrà girata il prossimo mese. Pertanto la produzione cerca:

"Soldato: La Central Casting sta cercando uomini sopra i 18 anni, tutte le etnie, per interpretare dei soldati di vario grado. DEVONO essere sbarbati e propensi a farsi tagliare i capelli stile militare. Le misure devono essere 44 spalle - 36 in vita, non superiori, per entrare nelle uniformi che verranno consegnate."

Tra i membri del cast di Avengers: Infinity War: Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark/Iron Man, Chris Evans nei panni di Steve Rogers/Captain America, Chris Hemsworth nei panni di Thor, Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff/Black Widow, e tanti, tantissimi altri...

Avengers: Infinity War arriva in sala il 4 maggio 2018; Avengers 4 il 3 maggio 2019.