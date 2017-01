Novitiate: la Sony Pictures Classics acquisisce i diritti mondiali del film

ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti mondiali di, il film sceneggiato e diretto da, al suo debutto alla regia. La pellicola ha recentemente esordito in concorso aldel 2017, in corso dal 19 al 29 gennaio, ottenendo grandi consensi di pubblico e critica.

Con un cast composto da Margaret Qualley nei panni di Sorella Cathleen, Julianne Nicholson nel ruolo di Nora Harris, Dianna Agron nei panni di Sorella Mary Grace, Morgan Saylor nei panni di Sorella Evelyn, e Melissa Leo nel ruolo della Reverenda Madre Superiora, Novitiate è prodotto da Carole J. Peterman, Celine Rattray e Trudie Styler di Maven Pictures. Maggie Betts è anche produttrice esecutiva insieme a Jessica Betts e Roland Betts.

Ambientato in un periodo temporale di oltre un decennio, dagli inizi del 1950 fino alla metà degli anni '60, Novitiate narra della prima esperienza con l’amore di una giovane ragazza, Cathleen. Nel suo specifico caso, il suo primo amore è Dio. Cresciuta da una madre single fervente non credente nel Tennessee rurale, una borsa di studio in una scuola cattolica coinvolgerà Cathleen nel mistero e nel romanticismo di una vita dedicata al culto e alla servitù di Dio. All'alba dell'era del Vaticano II, cambiamenti radicali all’interno della Chiesa costituiranno un pericolo per il corso della vita delle suore. Cathleen si ritrova così alle prese con questioni di fede, alle prese con la sua sessualità, e con l'amministrazione in via di cambiamento. Mentre avanza la sua formazione dal ruolo di postulante fino alla fase del noviziato, Cathleen vedrà più volte sfidata e messa a dura prova la sua fede dalla dura e spesso disumana realtà di essere una serva di Dio.

Il film riunisce nuovamente l’attrice Melissa Leo con la Sony Pictures Classics, che in precedenza ha distribuito il suo film Frozen River, per il quale è stata nominata per un Academy Award come la migliore attrice non protagonista. Sony Pictures Classics ha intenzione di rilasciare il film entro la fine dell'anno.