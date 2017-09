November Criminals: Ansel Elgort e Chloë Grace Moretz nel primo trailer

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, pellicola con protagonista la coppia formata da

Scritta da Steven Knight (Locke, La promessa dell’assassino), si tratta della seconda regia di Sacha Gervasi dopo l’ottimo esordio con Hitchcock. Basato sul romanzo di Sam Munson, il film segue due adolescenti a Washington D.C. che proveranno a risolvere uno strano caso di omicidio che ha coinvolto un loro amico, dato che le forze dell’ordine hanno già etichettato l’accaduto come un regolamento di conti tra gang rivali.

November Criminals, il quale si avvale della fotografia di un esperto come Mihai Malaimare Jr. (Tetro, The Master), sarà diffuso direttamente in streaming sui servizi di Video On Demand il 7 novembre 2017, per poi arrivare nelle sale statunitensi l’8 dicembre successivo.