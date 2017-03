Non è un paese per giovani: il trailer del film di Giovanni Veronesi

01 Distribution ha rilasciato il trailer di, il nuovo film diretto dae previsto nelle sale cinematografiche dal prossimo 23 marzo. Scritto da Veronesi insieme a Ilaria Macchia e con le musiche dei Negramaro, Non è un paese per giovani è prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema.

Iniziate oltre un anno fa si sono concluse da qualche settimana le riprese di Non è un paese per giovani, film che racconta la storia di Sandro e Luciano, due giovani che approdano in una terra di frontiera, Cuba, per cercare quella svolta lavorativa ed economica che non trovano nel loro Paese. Proprio a Cuba incontreranno però Nora, una bella ragazza che sconvolgerà le loro vite.

Il cast di Non è un paese per giovani comprende Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini e Nino Frassica.

Giovanni Veronesi torna al cinema a distanza di tre anni dal suo ultimo film, Una donna per amica con Fabio De Luigi, Laetitia Casta e la compagna, Valeria Solarino.