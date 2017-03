Noi siamo tutto: il poster italiano con Amandla Stenberg e Nick Robinson

E dopo il trailer ufficiale di pochi giorni fa, ecco sbarcare online anche il poster italiano di, omonima trasposizione del romanzo young-adult didiretto da

Protagonista della storia è Maddy (Amandla Stenberg), una ragazza costretta a vivere in un ambiente ermeticamente controllato a causa di una malattia che le impedisce di uscire. Il vicino di casa, Olly (Nick Robinson), è però intenzionato a farle vivere una vita piena dei piccoli piacere che la vita ha da offrire.



Noi siamo tutto non ha ancora una data d'uscita, anche se la Warner Bros. ha fissato una release per l'estate del 2017. Per chi attendesse il film, però, ecco il poster ufficiale in italiano: