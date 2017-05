Noi siamo tutto: un nuovo trailer e il poster ufficiale del film romantico

Lahanno pubblicato un nuovo trailer e il poster ufficiale del dramma romantico, diretto dae basato sull’omonimo bestseller di. Potete visionare il trailer con le canzoni di, insieme al nuovo poster, subito dopo il salto.

Noi siamo tutto racconta la prima surreale storia d'amore tra Maddy e Olly, la prima una ragazza 18enne intelligente, curiosa e fantasiosa, ma che, a causa di una grave malattia al suo sistema immunitario, non può lasciare la protezione della sua casa sigillata ermeticamente, e il secondo il tipico ragazzo della porta accanto. Maddy vorrebbe vedere il mondo esterno e poter vivere pienamente la sua prima storia d'amore. Attraverso le finestre della sua casa, lei e Olly formeranno un legame profondo che li porterà a rischiare tutto pur di stare insieme.

Noi siamo tutto presenta un cast formato dai giovani Amandla Stenberg (The Hunger Games) nei panni di Maddy e Nick Robinson (Jurassic World) nel ruolo di Olly, oltre a Ana de la Reguera (Sun Belt Express) e Anika Noni Rose (Dreamgirls).

Stella Meghie (Jean of the Joneses) dirige il film con una sceneggiatura di J. Mills Goodloe (The Age of Adaline). Leslie Morgenstein e Elysa Dutton hanno prodotto la pellicola tramite la Alloy Entertainment, mentre Victor Ho funge da produttore esecutivo. Il team creativo di Noi siamo tutto include il direttore della fotografia Igor Jadue-Lillo (The Kids Are All Right), il designer di produzione Charisse Cardenas (American Sniper), la editor Nancy Richardson (Insurgent, Divergent) e il costumista Avery Plewes (Jean of the Joneses). La musica è del compositore Ludwig Göransson (Central Intelligence, Creed). Il film sarà infine distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, e in determinati territori internazionali da Metro-Goldwyn-Mayer Pictures.

Noi siamo tutto è pronto per essere rilasciato nelle sale cinematografiche americane il 19 maggio 2017.