Noi siamo tutto: Amanda Stenberg e Nick Robinson nel trailer ufficiale italiano

A un mese esatto di distanza da quello in lingua originale, la Warner Bros ha quest'oggi rilasciato online il primo emozionante trailer italiano di, young-adult romantico con protagonisti

Tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Yoon, la storia del film segue la vicenda di Maddy, una diciottenne intelligente e curiosa che purtroppo vive reclusa in una casa "su misura", ermeticamente sigillata per impedire ai batteri esterni di entrare. Maddy è affetta infatti da una malattia che le impedisce di uscire all'aria aperta e di godersi la vita anche in modo semplice. Tutto cambia quando il vicino di casa, Olly, capirà la situazione della ragazza, cercando di avvicinarla e impedendo alla malattia di tenerli lontani.



Noi siamo tutto diretto da Stella Meghie non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Ecco il trailer italiano: