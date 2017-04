Noce Di Cocco - il Piccolo Drago: ecco il trailer italiano!

Il 1 giugno 2017 uscirà nelle sale, film d'animazione tedesco per la regia di. Distribuito da Notorius Pictures, la sceneggiatura è a cura di Mark Slater e Gabriele M. Walther.

E' la storia di un draghetto, appunto, Noce Di Cocco, il cui compito è fare la guardia all'erba del fuoco, un'erba importantissima per il suo clan che, grazie ad essa, è diventato un popolo di draghi sputafuoco. Quando Noce Di Cocco, per salvare un agnellino che sta per finire nelle fauci di altri draghi perde di vista l'erba, si scatena un incendio e succede un disastro. Riuscirà il piccolo drago a risolvere il pasticcio?