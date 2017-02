Nightwing: le parole di Chris McKay e l'interesse di Jared Padalecki

Da alcune settimane è noto cheè in trattative per dirigere, pellicola incentrata su uno degli alleati preferiti di Batman. Molti fans si sono lanciati sui social per capire meglio chi potrebbe interpretaree alcune notizie arrivano proprio dal web, così come le parole di Chris McKay, che ha parlato del progetto.

Tra i rumors che si sono diffusi sul web, quello più insistente riguarda la star di Supernatural, Jared Padalecki, il quale a precisa domanda sul suo account Twitter ha risposto che ha sempre voluto interpretare il personaggio di Nightwing.

Nel frattempo lo stesso McKay ha spiegato che cosa lo attrae del personaggio di Nightwing:"Essendo nato in una famiglia ricca, Bruce Wayne, a mio parere, ha avuto il privilegio di scegliere cosa fosse meglio per lui.

Per Dick Grayson non è stato così, anzi. Proviene da una famiglia di artisti circensi, persone costantemente a contatto con il pubblico.

Nonostante abbia conosciuto anche lui l'ipocrisia e la corruzione della società non è nato con questa visuale, rimane esattamente ciò che è. Mi piace questo di lui e ritengo che anche per questo un film su Nightwing possa essere interessante."