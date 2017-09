Nightwing: Chris McKay parla del cinecomic DC e del passato di Dick Grayson

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures sta sviluppando un film incentrato sul personaggio di, con la regia di

Intervistato a riguardo, McKay ha parlato del cinecomic targato DC Comics stuzzicando non poco i fan del personaggio originale: "Sarà un film d'azione veramente cazzuto con tanto cuore ed emozioni. Sarà una corsa divertente e folle. Chiunque ingaggeremo per Nightwing, e altri attori che saranno inclusi nel cast, dovranno essere sottoposti ad allenamenti durissimi. Non userò tanta CGI, sarà tutto vero. Tanti stunts, e dovranno farli davanti la telecamera e dovranno essere incredibili. Sarà un'esperienza viscerale sia per il cast e la crew che per il pubblico. Non sarà come uno di questi film in cui c'è tanta CGI, cose che volano e roba del genere. Tutto sarà vero.".

McKay ha confermato che "in qualche modo" vedremo anche degli accenni al passato di Dick Grayson a.k.a. Nightwing nel film.

"Sono un grande fan dei fumetti e sono felice di poter realizzare un film su Nightwing, una storia su Dick Grayson, un personaggio che tutto il mondo conosce ma che sfortunatamente ha avuto poco spazio al cinema" continua "Hanno fatto miliardi di pellicole su Spider-Man e su Batman, ci hanno provato anche con Hulk. Quando stavano facendo i primi su Batman dicevano 'dobbiamo introdurre Robin ora... no, forse il prossimo... allora, in quello dopo...'. Quando Nolan ha fatto i suoi, i fan si chiedevano 'introdurrà Robin?'. Poi è uscito Batman v Superman, e lì hanno accennato alla possibilità concreta di poterlo realizzare".