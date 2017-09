Nightwing: Chris McKay conferma la presenza del Circo di Haly nel film

Nel corso di una recente intervista con Collider, il registaha parlato di Nightwing , al momento ancora in fase embrionale e senza una data d'uscita ufficiale. Durante l'intervista McKay ha raccontato alcuni aspetti del film che intende sviluppare e uno in particolare riguarda alcuni collegamenti con il passato di Dick Grayson.

Brenton Thwaites, star di Pirati dei Caraibi, interpreterà il personaggio in una fan art, ma Nightwing, secondo le parole del regista, sarà un film "con poca CGI e davvero tosto" e includerà anche il Circo di Haly, anche se al momento non è chiaro se solamente in flashback o con sequenze attuali. Questo particolare è molto importante, visto il ruolo che il circo ha nel passato di Grayson. Nei fumetti il giovane Dick Grayson è membro dei Grayson Volanti, una famiglia di acrobati uccisa dal boss mafioso Tony Zucco, sabotando i trapezi coi quali i Grayson si sarebbero esibiti, al fine di estorcere denaro al circo.