Nightmare: Robert Englund non interpreterà più Freddy Krueger

Dopo un fallimentare reboot, la saga dial cinema si è arenata. Ma i fan dell'horror chiedono a gran voce un ritorno - degno di nota - del Re dell'Incubo,, magari interpretato dallo storico interprete

Ma dopo aver dichiarato perché un sequel di Freddy vs. Jason non è mai stato realizzato, Englund ha affermato nell'intervista che non darà più il volto a Krueger in quanto troppo vecchio.

"Sono troppo vecchio per interpretare un'altra volta Freddy" spiega l'attore "Se faccio una scena d'azione oggigiorno è davvero 'minima', non posso fare tanti movimenti per cosi tante riprese. La mia spina dorsale non va bene come una volta. Posso ancora essere spaventoso e minaccioso, ma adesso sono relegato a ruoli più come Van Helsing, dottori e roba simile. Quindi è divertente che il mio ultimo momento come Freddy al cinema sia un occhiolino al pubblico".