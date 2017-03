Niente sequel per La Bella & La Bestia, ma spin-off e prequel sono possibili

, ultimo adattamento cinematografico in versione live-action targato Walt Disney Pictures, sta andando benissimo al botteghino, diventando uno dei maggiori incassi di questo 2017 (almeno ad ora).

Ed è chiaro che, con tutti gli incassi portati nelle tasche della Disney, in molti si domandino se la casa di Topolino stia pensando o meno ad un eventuale sequel de La Bella & La Bestia. Risposta negativa, almeno per il momento. Sean Bailey dello studio ha confermato a Deadline che un sequel del film non è in programma ma che "spin-off o prequel sono attualmente presi in considerazione dalla Disney". Questo non vuol dire che vedremo sicuramente o un prequel o uno spin-off, ma che la Disney ne sta comunque discutendo la possibilità.

Bailey conferma che la Disney sta puntando all'effetto "nostalgia", riproponendo in versione live-action i classici d'animazione dello studio arrivati nei cinema fino ai primi anni 2000, e di evitare, per l'appunto, dei sequel dopo il cocente flop di Alice Attraverso lo Specchio, sebbene lo studio stia cercando di realizzare un Maleficent 2 e Il Libro della Giungla 2.