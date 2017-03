Nicole Kidman, Steve Carell e Amy Schumer entrano nel cast di She Came To Me

Le tre star hollywoodiane hanno firmato per interpretare, il nuovo film scritto e diretto dalla figlia dello scrittore Arthur Miller, Rebecca. Le notizie sulla trama però, sono ancora vaghe.

Dalle prime indiscrezioni pare tuttavia che sarà un "corale dramma familiare", "una storia multigenerazionale sulla famiglia e sulle difficoltà della vita moderna". Nicole Kidman (Eyes Wide Shut), è attualmente sul piccolo schermo con la serie tv HBO Big Little Lies con Shailene Woodley (Snowden) e Reese Witherspoon (La Rivincita delle Bionde). Steve Carell (40 anni vergine), ha molti film in uscita in questi mesi, tra i quali Cattivissimo Me 3 e la Battaglia dei Sessi, film sul tennis al fianco del premio Oscar Emma Stone (La La Land). Per quanto riguarda invece Amy Schumer, c'è in programma per lei una commedia con Goldie Hawn, intitolata Snatched. La Schumer ha dovuto, a causa di impegni inconciliabili tra loro, abbandonare le riprese del film Barbie. La regista, Rebecca Miller, è conosciuta per film come Proof e Il Piano di Maggie.