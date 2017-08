Nick Fury non sarà né in Avengers: Infinity War né in Avengers 4

A giudicare dall'intervista con Yahoo! Movies, non rivedremo il personaggio di Nick Fury nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios cosi presto. Lo ha rivelato l'attore

Nell'intervista Jackson ha affermato di non aver ancora firmato ufficialmente per prendere parte a Captain Marvel ed ha confermato che non sarà in nessun'altro dei prossimi film della Marvel, almeno al momento.

"Devo ancora firmare un contratto per Captain Marvel, non ho ancora letto una sceneggiatura. Ho parlato con Brie Larson l'altro giorno, non mi ha detto nulla. Lei è l'unica che so è nel film" spiega l'attore "Non mi hanno incluso in Civil War, non sono nei prossimi due Avengers... li stanno girando ora, e non mi hanno ancora chiamato. Non mi hanno chiamato nemmeno per Black Panther! Voglio dire, fai un film Marvel con tutti attori di colore e non inserisci Nick Fury nella pellicola?".