Nicholas Hoult in trattative per interpretare J.R.R. Tolkien in un nuovo biopic

Secondo quanto riportato oggi da, il talentuoso) sarebbe entrato in trattative per interpretare il grandein un nuovo biopic dedicato al papà de

Anche se il sito specifica che i colloqui sono appena cominciati, Hoult sarebbe il frontrunner per il ruolo dell'autore britannico, tra i padri del fantasy moderno. Il biopic sarà prodotto dalla Fox Searchlight e dalla Charnin Entertainment e diretto da Dome Karukoski (The House of Dark Butterflies).



La sceneggiatura di Tolkien (questo dovrebbe essere il titolo) sarà firmata da David Gleeson e Stephen Beresford e racconterà la vita dell'autore da prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale in poi, dove l'autore servì dal 1916 al 1920. Lo Hobbit fu poi pubblicato nel 1937 e Il Signore degli Anelli tra il 1954 e il 1955, in tre parti.



Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.