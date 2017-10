New Mutants: Josh Boone conferma che sarà collegato agli altri film sugli X-Men

Il teaser trailer di New Mutants , il film dedicato ai Nuovi Mutanti, ha spaventato e incuriosito i fan di tutto il mondo, domandandosi come una pellicola del genere possa far parte dell'Universo Cinematografico sugli

In un'intervista con IGN, il regista Josh Boone ha confermato il collegamento con il resto dell'Universo degli X-Men: "Ci sono delle cose di cui non posso parlare al momento... posso dirvi che è collegato ed è parte all'Universo degli X-Men, e continuerà ad esserne parte anche quando usciranno i sequel... sicuramente New Mutants è differente a livello di tono dagli altri film sugli X-Men o Deadpool. Più che altro trovo interessante immaginarmi... non è problematico, ma troverei interessante vedere come riuscirebbero a farli interagire in un film con tutti quanti, intendo a livello di tono".

E riguardo i personaggi assenti dal suo cinefumetto, Boone spiega: "Su internet molti si lamentano dei personaggi assenti in questo primo capitolo. Posso dirvi che introdurremo altri personaggi nel prossimo film. Personaggi come Karma o Warlock, saranno tutti nei futuri sequel".