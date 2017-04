New Mutants: cominciata ufficialmente la pre-produzione dello spin-off di X-Men

E con due post via Instagram è proprio il regista) ad aver quest'oggi annunciato ai fan l'avvio ufficiale della pre-produzione dell'annunciato, spin-off della saga degli X-Men.

Nelle foto rilasciata sul famoso social, Boone ha anche taggato l'amico di lunga data e sceneggiatore Knate Lee (Jackass), mostrando il lot della 20th century fox alle sue spalle e una torta con la scritta The New Mutants creata per festeggiare il compleanno del regista negli uffici della produzione.



Scritto da Scott Neustadter e Michal H. Weber, New Mutants adatterà sul grande schermo l'amata run a fumetti con il Demon Bear, il villain con l'aspetto di un orso che il gruppo formato da Wolfsbone (forse interpretata da Maisie Williams), Mirage, Sunspot, Cannonball, Magik, Dani Moonstar e Warlock dovranno combattere in questa attesa trasposizione. Incerta al momento la presenza di James McAvoy nei panni del Professor Xavier.



L'uscita di New Mutants potrebbe essere fissata già per il 2018, ma non ci sono conferme.