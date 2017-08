Neuromancer: Tim Miller, regista di Deadpool, alla direzione del film

Il regista di Deadpool , dirigerà il progetto di. Dopo aver abbandonatoper divergenze creative, adesso ha vari film in cantiere, tra cui questo.

Miller è infatti al lavoro con James Cameron per il reboot di Terminator e ora, con il suo studio VFX, Blur, è al lavoro su Neuromancer, il classico cyberpunk del 1984 scritto da William Gibson per la Fox. La notizia è stata riportata da Deadline.

Neuromancer vinse du premi, l'Hugo e il Nebula and Philip K. Dick e parla di Case, che non può accedere al cyberspazio be via di un problema al cervello, e inizia a lavorare per un misterioso capo.

La descrizione ufficiale che ne da Amazon: “La Matrice è un mondo dentro al mondo, un'allucinazione globale a cui le persone hanno volontariamente acconsentito, la rappresentazione di ogni singolo dato nel cyberspazio... Henry Dorsett Case era il più dotato tra i ladri di dati, fino a quando un ex impiegato non gli frigge i neuroni. Ma adesso, un nuovo e misterioso cliente lo assume per una missione che suona come un'ultima possibilità. Il target è un'inimmaginabile intelligenza artificiale che orbita intorno alla Terra al servizio del sinistro clan Tessier-Ashpool. Case, con l'aiuto di Molly, una samurai di strada che gli guarda le spalle, Case si imbarcherà in un'avventura che alza il livello di tutto il genere fiction."

Neuromancer è già stato adattato in graphic novel, in videogame e in audiobook. Ci sono stati già vari tentativi di farlo diventare un film.

