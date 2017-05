Nerve: trailer e poster italiani del thriller con Emma Roberts e Dave Franco

Nel film, alcuni temerari dilettanti gareggiano in un social game online che sfrutta le informazioni personali presenti in rete, al fine di individuare i sogni più folli e le paure più recondite di ogni giocatore. Venus “Vee” Delmonico (Emma Roberts) è una timida e morigerata studentessa dell’ultimo anno delle superiori che, per una volta tanto, decide di uscire dalla sua noiosa routine e s’iscrive a Nerve, un’emozionante competizione da vivere in tempo reale on line. In questo gioco, i giovani appassionati di forti emozioni gareggiano in una serie di sfide che rapidamente degenerano, passando dalle prove più imbarazzanti alle gare più pericolose e letali, mentre un’anonima comunità di “spettatori” li istiga all’azione.



Quando Vee inizia a gareggiare in coppia con un misterioso sconosciuto di nome Ian (Dave Franco) la loro immediata alchimia li rende istantaneamente le stelle del gioco, - e gli idoli dei loro fan. Col trascorrere della notte, Vee s’isola sempre di più dai suoi amici storici e arriva a mettere a repentaglio la sua vita, attratta dall’idea di diventare ricca e famosa. Nel frattempo, Vee scopre alcune cose che riguardano il passato di Ian, e inizia a capire che il futuro della sua famiglia è in pericolo. Col crescere della tensione la posta in gioco aumenta: e l’esito possibile non sarà più solo vincere o perdere, ma vivere o morire.