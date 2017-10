Nel 2018 il nuovo sito di Nicolas Winding Refn dedicato all'arte e al cinema

Si chiamerà, il progetto online a cura del regista danese Nicolas Winding Refn , in arrivo sul web nel 2018. Refn ha annunciato l'imminente debutto del sito, sul quale potranno essere visionati restauri, opere fotografiche e saggi artistici di vario genere.verrà lanciato nell'ambito del programma curato da Jimmy McDonough.

McDonough si occuperà infatti di Regional Renegades: Exploitation Gems from the Southern USA, seguito da Restored and Rediscovered Classics of American Independent Cinema, tenuto dai responsabili del magazine Little White Lies.

Nicolas Winding Refn ha parlato di byNWR.com come di 'un'idea moderna di quello che diventerà il cinema'. Sul sito si potranno visionare opere restaurate e lavori di artisti che saranno selezionati dallo stesso Refn.