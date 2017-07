Neill Blomkamp vorrebbe un'altra chance per portare sullo schermo Halo

Vi ricordate che tempo fa laaveva mostrato interesse per portare sul grande schermo l'adattamento del suo videogame franchise? Alla regia doveva esserci Neill Blomkamp

E come produttore esecutivo addirittura Peter Jackson. Ma poi tutto quanto è scoppiato come una bolla di sapone.

Durante il Reddit AMA, Blomkamp ha dichiarato:

"Adoro Halo ma, insomma, sembra che portare franchise che già esistono sullo schermo non mi porti molta fortuna. Ahah. Vediamo, io amo cose tipo Master Chief? Reach, the Colonies, the Floor, the Covenant? Certo. Potrei farne dei film? Probabilmente no, insomma, almeno nessuno me l'ha chiesto finora."

Insomma, se la cosa andasse in porto, lui ci starebbe pure, questo è il senso. Non è il solo a voler vedere il progetto realizzarsi. Frank O’ Connor, direttore del franchise di Halo, ha risposto su Twitter a un fan che chiedeva dei film: "Beh, noi amiamo @neilblomkamp e i mondi che ha creato e ci piacerebbe lavorare con lui di nuovo un giorno. E' uno dei migliori!"

Chissà...