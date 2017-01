Nasty Women: Anne Hathaway e Rebel Wilson entrano nel cast del film

Laha da poco confermato di aver trovato le due protagoniste per il remake del film diintitolato, che porterà il titolo di, infatti, è in trattative per unirsi aper il progetto.

Sceneggiato da Jac Schaeffer, Nasty Women si basa sul copione di Due Figli di..., scritto da Dale Launer, Stanley Shapiro e Paul Henning. La pellicola era, a sua volta, basata sul film di Stanley Shapiro e sceneggiato da Paul Henning che portava il titolo di Bedtime Story, diretto da Ralph Levy, e con un cast formato da Marlon Brando e David Niven. Due Figli di..., invece, vedeva come protagonisti Steve Martin e Michael Caine, che facevano una scommessa per vedere chi sarebbe riuscito per primo a truffare una ricca ereditiera. In seguito il film è stato adattato in un musical di successo nel 2005.

La nuova versione consentirà di aggiornare la storia e sarà incentrato sui personaggi di due donne squattrinate che cercano di spillare quanti più soldi possibile da un ricco prodigio tecnologico.