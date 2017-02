Naruto: le prime foto dei personaggi del film in live action

I fan diin questi anni sono stati ripagati al cinema con una serie di film dedicati al leggendario personaggio della serie animata ma il progetto in live action è da tempo in agenda e ora arrivano anche le prime immagini che ritraggono i personaggi del film, tra cui Sakura, Tsunade e molti altri. La pellicola è prodotta dalla Lionsgate.

La famosa serie manga creata da Masashi Kishimoto sta quindi per approdare in una versione in carne ed ossa sul grande schermo.

Alla regia del film c'è Michael Gracey e il film vedrà ovviamente protagonisti Naruto e Sasuke. Nel frattempo continuano gli spettacoli e i musical dedicati a Naruto nei teatri giapponesi, tra Tokyo e Osaka.

Vendendo più di 200 milioni di copie in tutto il mondo, il manga di Naruto è diventato, dal 1999, un cult non solo per gli appassionati ma anche per un pubblico più vasto e l'approdo al cinema è ormai diventato un appuntamento che i fans non vogliono assolutamente perdersi.