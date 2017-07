My War Gone By, I Miss It: Tom Hardy protagonista del nuovo war-movie

È semprea riportare la notizia che il grandeè stato ufficialmente ingaggiato come protagonista principale di, war movie sulla guerra bosniaca prodotto e diretto da).

Basato sull'omonimo libro edito nel 1999 e scritto dal giornalista inglese e corrispondente di guerra Anthony Loyd, il film racconterà le esperienze dell'autore nel corso della sua documentazione sul campo.



Hardy ha dichiarato al sito: «My War Gone By è una brutale ma sensibile storia che affronta la natura della dipendenza e l'esperienza della guerra. Sono stato colpito dall'opera di Anthony e dalle sue parole, dalle sue esperienze, e la considero una voce molto importante, così come il suo libro».



My War Gone By, I Miss It non ha ancora una data d'uscita ufficiale.