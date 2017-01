My Little Pony: Zoe Saldana è nel cast, ecco il nuovo logo della pellicola

Lae lahanno da poco annunciato che l'attrice, che conosciamo bene grazie ai ruoli ricoperti in, è entrata a far parte del cast di, che debutterà nelle sale nel corso di quest'anno.

L'attrice si unisce ai già annunciati Kristin Chenoweth, Emily Blunt, Taye Diggs, Liev Schreiber, Sia, Uzo Aduba e Michael Peña, così come i doppiatori dietro alla serie My Little Pony: Friendship is Magic, Andrea Libman, Tara Strong, Ashleigh Ball, Tabitha St. Germain e Cathy Weseluck.

Il logo di My Little Pony: The Movie, che potete vedere qui sotto, segna la prima volta le versioni cinematografiche di dei personaggi vengono mostrate al pubblico.

La pellicola vede una sceneggiatura composta da Rita Hsiao (Toy Story 2, Mulan) e dalla scrittrice Meghan McCarthy, che si è già occupata di My Little Pony: Friendship is Magic. Il film, diretto da Jayson Thiessen, sarà prodotto da Brian Goldner, Stephen Davis e Josh Feldman.

My Little Pony: The Movie ha una data di debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prevista per il 6 ottobre 2017.