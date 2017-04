My Little Pony: The Movie, diffuso il primo trailer del film!

Laha rilasciato il primo trailer di, lungometraggio che porterà sul grande schermo le avventure dei piccoli animaletti alati. Sicuramente attendavate con trepidazione questo annuncio, quindi non perdete tempo e fiondatevi a vedere il trailer, disponibile subito dopo il salto insieme al poster del film!

Il film sarà caratterizzato dalle voci di Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Peña, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba, e Zoe Saldana, con un brano originale eseguito in esclusiva da Sia. Sarà inoltre protagonista del film di prossima uscita anche il cast vocale dietro la popolare serie televisiva dei My Little Pony - L'Amicizia è Magica: Andrea Libman, Tara Strong, Ashleigh Ball, Tabitha St. Germain e Cathy Weseluck.

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola: “Una nuova forza oscura minaccia Ponyville, e i Mane 6 - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, e Rarity – si imbarcheranno in un viaggio indimenticabile al di là del loro regno di Equestria, dove incontreranno nuovi amici e dovranno superare delle emozionanti sfide, in una missione dove dovranno usare la magia dell’amicizia per salvare la loro casa in pericolo.”

I primi giocattoli di My Little Pony sono stati rilasciati dalla Hasbro nel 1981 e da allora hanno attraversato molti cambiamenti e rilanci nello stile. Nel 1986 è stata creata una serie TV intitolata My Little Pony e nel 1992 la serie è stata rilanciata con il titolo di My Little Pony Tales. Il franchise ha poi goduto di un enorme rilancio con l’attuale serie My Little Pony - L'Amicizia è Magica, lanciata per la prima volta nel 2010, con la creazione di numerosi film e anche l’inaugurazione di festival interamente dedicati al fenomeno. La settima stagione di My Little Pony - L'Amicizia è Magica sarà trasmessa su The Hub a partire dal 15 aprile 2017. La serie televisiva ha inoltre vinto una serie di premi, soprattutto per i doppiatori.

My Little Pony: The Movie uscirà nelle sale cinematografiche il 6 ottobre 2017.