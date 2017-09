My Little Pony: nuove immagini dal nuovo film animato!

, nuova pellicola animata sui cavallini colorati, arriva al cinema il 6 ottobre prossimo. Sono appena uscite online un bel po' di foto e disegni che abbiamo postato nella gallery!

Hasbro e Lionsgate hanno rilasciato una carrellata di foto del film My Little Pony. Nel cast vocale originale troviamo, tra gli altri interpreti, Kristin Chenoweth, Zoe Saldana, Emily Blunt, Taye Diggs, Liev Schreiber, Sia, Uzo Aduba, Michael Peña, Andrea Libman, Tara Strong, Ashleigh Ball, Tabitha St. Germain e Cathy Weseluck.

La sceneggiatura del film è ad opera di Rita Hsiao (Toy Story 2, Mulan) e della scrittrice Meghan McCarthy, che ha già lavorato al film My Little Pony: Friendship is Magic.

My Little Pony è un film diretto dal regista Jayson Thiessen, e i produttori sono Brian Goldner, Stephen Davis e Josh Feldman.