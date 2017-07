LionsGate ha diffuso il poster del film d'animazione My Little Pony che sarà utilizzato all'imminente Comic-Con di San Diego. La pellicola è basata sulla nota serie di giocattoli della Hasbro, rilasciata nel 1981, che ha visto poi espandersi soprattutto in due serie animate: My Little Pony nel 1986 e My Little Pony Tales successivamente, nel 1992.

Una nuova forza oscura minaccia Ponyville e la Mane 6 s'imbarca in un viaggio indimenticabile al di là di Equestria, dove incontreranno nuovi amici e affronteranno emozionanti sfide per cercare di salvare Ponyville grazie alla magia dell'amicizia.

My Little Pony avrà le voci di Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Peña, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba e Zoe Saldana.