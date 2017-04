My Favorite Thing is Monsters: la Sony vuole Sam Mendes alla regia del film

A soli pochi giorni dall'acquisizione dei diritti di sfruttamento della graphic novel, èa rivelare quest'oggi che lo stimato) sarebbe entrato ufficialmente in trattative con la Sony per dirigere l'adattamento cinematografico di

Scritto e illustrato da Emil Ferris, al suo debutto come graphic noveler, My Favorite Thing is Monsters è una sorta di diario grafico di una bambina di 10 anni di nome Karen Reyes, amante del cinema horror di serie B e collezionista di riviste di mostri iconografiche. Sullo sfondo del tumulto politico di fine anni '60 a Chicago, Karen cercherà attraverso questo suo amore sconfinato per i mostri di risolvere l'omicidio di un suo vicino, Anka Silverberg, un sopravvissuto all'Olocausto. Il passato di Anka nella Germania Nazista, la politica e i drammi personali dei protagonisti convergeranno in una storia appassionante e profondamente emotiva.



È un bene che un regista come Mendes torni finalmente a dirigere un progetto di caratura qualitativa elevata come questo My Favorite Thing is Monsters, anche solo per vederlo tornare a raccontare l'intimità e i segreti di persone qualunque in un mondo al contempo splendido e spietato come il nostro.