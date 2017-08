Mulan: le riprese del live-action inizieranno a gennaio 2018!

Le riprese del prossimo live-action Disney inizieranno in gennaio e le location dei set saranno la Nuova Zelanda e la Cina. Mulan è solo uno dei vari adattamenti a cui la casa di produzione sta lavorando.

Dopo il grande successo riscosso da Cenerentola, Il Libro della Giungla prima e La Bella e la Bestia poi, in lavorazione ci sono Dumbo, Il Re Leone, Aladdin, Mulan, in futuro La Sirenetta e certamente altri capolavori.

Il film, diretto da Niki Caro sarà dunque ambientato in queste due location e la Cina non sorprende particolarmente, visto che la compagnia vuole che la pellicola sia una co-produzione con l'industria cinematografica cinese.

Il casting non è ancora stato fatto, anche se ci sono stati dei rumor che volevano Ming-Na Wen (Agents of SHIELD) - che ha doppiato la versione originale a cartoni animati - apparire in un cameo o in un ruolo spalla. Tuttavia gli attori saranno, naturalmente, perlopiù cinesi o asiatici e la protagonista dovrà parlare fluentemente sia l'inglese che il mandarino.