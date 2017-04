Mulan: possiamo stare tranquilli, nel live-action la musica non mancherà!

In questo momento il live-action della Disney è in lavorazione e quindi ci potrebbero essere dei cambiamenti in corso d'opera. La regista disarà

Molti fan si sono preoccupati e hanno storto un po' il naso quando la stessa Caro aveva commentato dicendo che in Mulan non ci sarebbe stata musica. Per niente. Considerata infatti la cospicua componente musicale del cartoon, a tutti è sembrato quantomeno strano sentire una dichiarazione del genere.

In un'intervista con Moviefone (per Heroic Hollywood), la Caro ha rettificato: "No, per niente. Ancora non ho iniziato il film. Non ho ancora visto il cast, queste sono chiacchiere di corridoio. Il live-action si basa su questa ballata cinese così carica di ispirazione nel classico animato Disney. Stiamo ancora lavorando sul ruolo che ricoprirà la musica nel film, ma certamente ci sarà della musica."

Sia la Bella e la Bestia (tutt'ora nelle sale), che Il Re Leone di prossima uscita, come pure Il Libro della Giungla, hanno tutti quanti utilizzato una grande componente musicale e quindi ora sappiamo che anche Mulan seguirà questa strada. Il problema principale che stanno affrontando adesso gli Studios riguarda l'attrice che interpreterà la principessa, che dovrà essere asiatica. "Certamente, certamente. Sono completamente consapevole di ciò che devo fare, è importante per me. Quando ho girato Whale Rider ho visto che essere accurata e autentica significa portare universalità al progetto, e ho sempre lavorato in questo modo da quel momento in poi. Più il progetto è importante, più sicura devo essere di portare un alto livello di autenticità ed è così che approccio il lavoro." ha confermato la regista.