Mulan: Niki Caro alla regia del film in live-action della Disney

La Walt Disney Pictures ha trovato una regista per il suo adattamento cinematografico in live-action di. Il The Hollywood Reporter svela che sarà la regista( McFarland, USA) a dirigere la pellicola per lo studio.

La Caro sarà la seconda donna a dirigere una pellicola con un budget di più di 100 milioni di dollari per la Disney: la prima è stata Ava DuVernay ed il suo A Wrinkle in time. La regista ha 'sostituito' Ang Lee che aveva declinato la regia lo scorso ottobre.

Distribuito nel 1998, Mulan è incentrato su una donna guerriera che si camuffa da uomo per combattere al posto di suo padre.

Secondo il THR, Bill Kong sarà il produttore esecutivo della pellicola; Lauren Hynek & Elizabeth Martin hanno scritto la prima stesura della sceneggiatura, poi riscritta da Rick Jaffa & Amanda Silver.

La Caro era tra le registe in lizza per Captain Marvel: il suo ingaggio per Mulan potrebbe escluderla. Mulan arriva nei cinema il 6 aprile 2018.