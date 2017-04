Mulan: Ming-Na Wen potrebbe avere un ruolo nel live-action

La Disney sta certamente guadagnando milioni di dollari con i franchise Marvel e Star Wars ma, diciamolo, anche i remake dei classici rifatti in versione live-action hanno il loro buon successo.potrebbe certamente essere il prossimo.

Mulan è uno dei più attesi - e discussi - tra i ri-adattamenti Disney. Ming-Na Wen, conosciuta oggi per il ruolo di Melinda May in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è la doppiatrice originale del cartoon e, forse potrebbe avere un ruolo nel film.

In un'intervista con Entertainment Tonight l'attrice ha rivelato qualche dettaglio sul progetto e il tipo di coinvolgimento: "Wow! Vorrei poter dire che ne hanno bisogno! Ma sono molto contenta che vogliano fare un live-action perché finora hanno fatto un lavoro stupendo con gli altri film - da Maleficent alla Bella e La Bestia, fino a Cenerentola. Non vedo l'ora di vederlo. Mi piacerebbe avere un qualche ruolo. Vedremo, incrociamo le dita. So che i fan lo vogliono davvero. E alcuni mi dicono "Ok, perché semplicemente non vai e interpreti Mulan?" E io: "Beh, sì, certo, se fosse Mulan: da vecchia!"

Vedremo se otterrà un ruolo o no. Mulan uscirà nelle sale americane il 2 novembre 2018.