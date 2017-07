Mother! Jennifer Lawrence e Javier Bardem nel primo teaser del film di Aronofsky

Laha rilasciato online il primo teaser trailer dell'attesissimo Mother! di, nuovo film del regista decon protagonistiche sarà presentato in concorso al prossimo

La storia di questo thriller-horror d'autore seguirà la vita di una giovane coppia, la cui relazione verrà messa a dura prova dopo l'arrivo di un ospite indesiderato in casa loro, che distruggerà la loro tranquilla esistenza.



Mother! vedrà nel cast anche Ed Harris e Michelle Pfeiffer, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 15 settembre. Il film rappresenta il ritorno in sala di Darren Aronofsky dopo il controverso Noah del 2014, omonimo adattamento di una sua opera a fumetti a tema biblico.