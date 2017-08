Madre! Online il primo trailer italiano ufficiale con Jennifer Lawrence

È uscito online il primoufficiale di Madre! l' attesissimo film dicon. Il film è in concorso al Festival del Cinema di Venezia.

Nel cast di Mother!ci sono: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Domnhall Gleeson e Michelle Pfeiffer.

L'uscita prevista della pellicola è il 15 settembre in USA, mentre per quanto riguarda l'Italia non sappiamo ancora quando vedremo il film in sala. Madre! sarà anche in concorso al Toronto Film Festival.

Aronofsky ha creato questo misterioso film che si propone di essere una sorta di mix tra horror e drama, piuttosto simile, nell'impostazione (pare), a The Black Swan (Il Cigno Nero), che aveva per protagonista Natalie Portman la quale, per il ruolo, vinse il Premio Oscar.

Nel poster del film Jennifer Lawrence, è rappresentata quasi fosse la Venere del Botticelli, circondata dalla natura ma con l'abito bianco sporco di sangue all'altezza del petto. La donna tiene in mano il suo cuore strappato...