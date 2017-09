Mostra di Venezia: i titoli più attesi della terza giornata

Giornata importante quella di oggi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , dove sbarcano due leggende hollywoodiane comee Jane Fonda, pronti per ricevere in serata al Palazzo del Cinema il Leone d'Oro alla carriera. Le due star di A piedi nudi nel parco presenteranno il loro ultimo lavoro,

Diretto dal regista indiano Ritesh Bartra, il film racconta la storia di due anziani vicini di casa rimasti vedovi che incrociano le proprie vite. Il film è tratto dal romanzo di Kent Haruf, dal titolo Le nostre anime di notte.

Tra i film in Concorso presentati al pubblico nella giornata di oggi (dopo la proiezione per la stampa di ieri) Human Flow, dell'attivista cinese Ai Weiwei, pellicola che tratta il fenomeno globale della migrazione. Alla stampa verrà presentato il terzo film di Andrew Haigh, apprezzato autore di 45 Anni con Charlotte Rampling e Tom Courtenay; il titolo del suo nuovo lavoro è Lean on Pete, la storia di un giovane quindicenne che si trova con una famiglia lacerata e un vecchio cavallo con il quale inizia un viaggio in solitaria.

In serata verrà presentato alla stampa anche Foxtrot di Samuel Maoz, vincitore del Leone d'Oro nel 2009 con Lebanon.

Da segnalare che allo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all'hotel Excelsior verrà trattato il tema del Fondo Regionale per il cinema e l'audiovisivo della Regione Lazio, con l'intervento del presidente della Regione, Nicola Zingaretti.