Morte Heath Ledger: l'attore non era depresso a causa del ruolo del Joker

Nel filmha interpretato uno dei Joker più iconici e terrificanti di sempre, vincendo anche l'Oscar postumo per l'interpretazione. Secondo la sorella però, non era depresso a causa del personaggio.

Per anni si sono rincorse voci che volevano l'attore caduto in una profondissima depressione proprio a causa del ruolo. Ledger era infatti un talento dalle potenzialità illimitate per molti degli addetti ai lavori, e ogni volta che interpretava un ruolo si immedesimava nella parte al limite del pensabile. Ancora di più pare l'abbia fatto per interpretare l'iconico villain di Batman. Secondo tante interviste dell'epoca infatti, durante le riprese, Heat Ledger era così preparato per il ruolo da essersi quasi fuso col suo personaggio.

Al di là delle illazioni e delle ovvie eclatanti falsità che questi racconti possono contenere - magari era solo molto concentrato nell'interpretazione - i dubbi che il ruolo potesse aver in parte influenzato il già fragile stato d'animo dell'attore, sono giustificabili. In fin dei conti la sensibilità artistica di molte grandi star le ha portate a sviluppare depressione e/o disturbi della personalità.

In ogni caso è la sorella dell'attore, Kate Ledger che, durante la promozione del documentario sulla vita del fratello I am Heath Ledger, rimanda al mittente ogni possibile illazione dichiarando che Heat "non era depresso a causa del Joker, anzi, era il contrario. Lui aveva un incredibile senso dell'umorismo, anche se certamente erano solo i familiari e gli amici più stretti a conoscere questo lato del suo carattere, ma si stava divertendo a girarlo".

Comunque è un fatto che Ledger abbia affrontato un percorso particolare e diverso rispetto al passato per interpretare il Joker in The Dark Night. Vedremo se il documentario, che uscirà in tv (americana) il 17 maggio 2017 è sarà poi rilasciato in DVD e Blu-Ray il 23 maggio, fugherà definitivamente ogni dubbio.