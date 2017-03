Mortal Engines: Stephen Lang, Jihae e Leila George si uniscono al cast

Procedono spediti i lavori sull'adattamento prodotto dadell'opera fantasy, serie letteraria scritta dacomposta da quattro romanzi principali e tre prequel.

Finora erano stati annunciati i casting dei personaggi principali, interpretati da Robbie Sheehan, Ronan Raftery e Hera Hilmar, ma adesso è l'Hollywood Reporter a scrivere che ad aggiungersi al cast di questo attesissimo progetto sono stati chiamati anche Stephen Lang, Jihae e Leila George.



La storia di Mortal Engines (Macchine Mortali in italiano) è ambientata su una Terra futuristica e apocalittica. Sulla superficie del pianeta viaggiano adesso enormi città su ruote, divorando ed erodendo la terra che calpestano e lottando strenuamente per le ultime risorse rimaste con le altre metropoli rivali. Proprio su una di queste città, Tom Natsworthy (Sheehan) incontrerà una misteriosa donna delle Terre Esterne (Hilmar) che cambierà per sempre il suo destino.



Il personaggio di Lang resta al momento un mistero, anche se sappiamo che Jihae vestirà i panni di Anna Fang, "membro della Lega Violenta in lotta contro le città mobili", e la George invece quelli di Katherine San Valentino, "figlia di uno degli uomini più potenti della società di Londra e alla ricerca di un'arma di distruzione di massa".



Mortal Engines diretto da Christian Rives e co-sceneggiato da Jackson, Walsh e Philippa Boyens è atteso nelle sale il 14 dicembre 2018.