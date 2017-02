Mortal Engines: Robbie Sheehan e Ronan Raftery sono le nuove aggiunte al cast

Da pochissimo, sono state comunicate delle nuove entrate nel cast del prossimo film di, ovvero la trasposizione cinematografica di. Per recitare nella pellicola sono stati ingaggiati, infatti,, attore da poco visto in

Stando alle ultime informazioni divulgate, sembra che Sheehan avrà un ruolo di primo piano, mentre Rafferty ricoprirà la parte di un personaggio di supporto.

La produzione è programmata per iniziare in Nuova Zelanda questa primavera, mentre il film dovrebbe fare il suo debutto nelle sale cinematografiche il 14 dicembre 2018. La MRC e la Universale sono le due compagnie che si occuperanno di finanziare il film. La Universal servirà anche come distributore in tutto il mondo.

Peter Jackson e Fran Walsh, che hanno collaborato alla realizzazione delle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, sono al timone della produzione della pellicola, basata sulla premiata serie di libri Mortal Engines, scritta dall'autore britannico Philip Reeve. Jackson e Walsh sono stati coinvolti nel progetto per diversi anni, dopo aver opzionato i diritti dalla Scholastic. Hanno co-scritto la sceneggiatura con la collaborazione di Philippa Boyens, anche lei noto per aver partecipato allo sviluppo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Ken Kamins - manager di Jackson, Walsh e Boyens da lunga data - ha portato il progetto alla MRC. Christian Rivers dovrebbe collaborare il veste di regista per il film.