Mortal Engines: Patrick Malahide, Colin Salmon e Rege-Jean Page nel cast

The Hollywood Reporter ha rivelato che gli attori),) e) si sono uniti al cast di, basato sui libri di Philip Reeve e prodotto da

Non ci sono ancora dettagli sui ruoli che andranno ad interpretare nell'adattamento cinematografico, ma i quattro libri da cui il film è tratto parlano dell'adolescente Tom Natsworthy che vive in una futuristica Londra, dopo che il mondo è stato devastato da una guerra lampo di sei minuti che ha innalzato i confini geologici terrestri e distrutto il pianeta sia tecnologicamente che ecologicamente. Le città, Londra inclusa, si muovono su delle gigantesche macchine dotate di ruote enormi, e si combattono l'un l'altra per le poche risorse rimaste.

Nel cast di Mortal Engines anche Robert Sheehan, Hera Hilmar, Jihae, Leila George, Hugo Weaving e Stephen Lang.