Mortal Engines: Hugo Weaving si unisce al cast del film di Peter Jackson

, che ha già lavorato al fianco disia ne Ilche ne, torna ad affiancare il regista anche nell'adattamento di

Ambientato in un lontano futuro, il film parla di città che si muovono letteralmente per il globo sopra delle ruote gigantesche, combattendo l'una contro l'altra per accaparrarsi le pochissime risorse rimaste. Su una di queste massicce città in corsa, Tom Natsworthy incontrerà una donna misteriosa dalle Outlands che cambierà la sua vita per sempre.

Mortal Engines è basato sulla pluripremiata serie di libri dell'autore Philip Reeve e sarà diretto da Christian Rivers, Oscar agli effetti visivi per King Kong.

Il cast del film comprende al momento: Robbie Sheehan (Fortitude), Ronan Raftery (Animali Fantastici e dove trovarli), Hera Hilmar (Da Vinci’s Demons), Stephen Lang (Avatar), Jihae e Leila George.

La data di uscita prevista nelle sale americane è il 14 dicembre 2018.