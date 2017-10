Morgan Freeman sarà Colin Powell nel biopic sull'ex-Segretario di Stato

interpreterà l'ex Segretario di Stato americanonel biopic a lui dedicato. Il film si concentrerà sul discorso del 2003 di Powell alle Nazioni Unite per cercare il sostegno al piano dell'amministrazione Bush e rimuovere forzatamente il dittatore iracheno Saddam Hussein, accusando l'Iraq di sviluppare armi nucleari.

Il discorso divenne famoso anche perché tenuto da un esponente dell'amministrazione Bush considerato 'moderato' - tanto che in seguito sostenne la candidatura del democratico Barack Obama -nel quale Powell affermò che l'Iraq fosse in possesso di armi batteriologiche, agitando davanti alla platea una fiala contenente una polvere bianca. Colin Powell ha poi descritto l'evento come il punto più basso della sua carriera.

Reginald Hudlin dovrebbe dirigere il film dal titolo Powell, scritto da Ed Whitworth, la cui sceneggiatura fa parte della Black List di Hollywood. Il progetto racconterà del mandato di Colin Powell come Segretario di Stato degli USA durante la presidenza di George W. Bush dal 2001 al 2005. Fu il primo afroamericano a ricoprire tale posizione.

Recentemente Morgan Freeman ha recitato in Insospettabili sospetti di Zach Braff e Just Getting Started di Ron Shelton.