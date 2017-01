Monster Trucks: una nuova clip e un poster per il fantasioso film con Lucas Till

Laha rilasciato online una nuova clip in inglese di, l’avventura per tutta la famiglia con protagonistae il suo mostruoso ma simpatico amico tentacolare realizzato in CGI. Subito dopo il salto, potete vedere la clip in calce alla notizia insieme a una splendida locandina del film in stile anni ’80!

Nella nuova clip, il protagonista Tripp si vanta con la sua amica Meredith del suo nuovo motore a trazione “animale”, grazie all’aiuto del suo nuovo esotico amico tentacolare, e col quale potrà gareggiare con un veicolo all’altezza, anche se non sarà facile andare sempre d’accordo con lui!

In cerca di un modo per fuggire dalla vita a cui è destinato e dalla città in cui è nato, Tripp (Lucas Till), un ragazzo liceale, si diletta a cercare di costruire un monster truck personale riutilizzando pezzi ricavati da auto destinate alla demolizione. Dopo un incidente accaduto nelle vicinanze di un sito di perforazioni petrolifere, viene allo scoperto una strana creatura sotterranea tentacolare che scopre di avere la passione e il talento per le grandi velocità. Tripp, incappato nella bestiola per caso, riuscirà a farsela amica, e potrà così avere una vera opportunità per cambiare il corso della sua vita, oltre ad aver guadagnato uno degli amici più improbabili di sempre.

Diretto da Chris Wedge, già regista del primo acclamato film della saga de L'Era Glaciale, il cast di Monster Trucks è composto dal protagonista Lucas Till e da Jane Levy, Barry Pepper, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Thomas Lennon e Holt McCallany. Con l’utilizzo di effetti visivi straordinari e di una CGI allo stato dell’arte, Monster Trucks è un'avventura piena di azione per tutta la famiglia che vi terrà col fiato sospeso e toccherà le corde del cuore del bambino che è in tutti voi.

La Paramount Pictures distribuirà Monster Trucks nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti a partire da venerdì 13 gennaio 2017.