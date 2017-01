Monster Trucks: tante nuove immagini dal set

Paramount Pictures ha diffuso una nuova serie di immagini dal set di, pellicola diretta da Chris Wedge con protagonista, conosciuto per il ruolo di Havok nella saga cinematografica dedicata agli X-Men, e distribuita in Italia da Universal Pictures. Le riprese del film quasi completamente in Canada.

Dopo il poster in stile anni '80, ecco nuove divertenti immagini del film. Lucas Till interpreta un liceale che in cerca di una via di fuga dalla propria vita provinciale, si diverte costruendo un monster truck personale, utilizzando pezzi di macchine in disuso. In seguito a un incidente nei pressi di un sito di perforazioni petrolifere, il ragazzo fa la conoscenza di una strana creatura tentacolare, iniziando una delle più grandi e improbabili amicizie.

Diretto dal regista del primo film della saga de L'Era Glaciale, Chris Wedge, Monster Trucks comprende nel cast Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Thomas Lennon, Barry Pepper, Danny Glover, Frank Whaley, Holt McCallany e Tulcker Albrizzi. La distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista dal 13 gennaio.