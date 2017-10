Molly's Game, una straordinaria Jessica Chastain nel nuovo trailer ufficiale

Laha rilasciato online un nuovo trailer ufficiale di Molly's Game , nuovo film scritto da) che segnerà anche il suo debutto alla regia e che vedrà protagonista una straordinaria

Accolto calorosamente dalla critica internazionale al Toronto Film Festival 2017, il film racconterà la vita di Molly Bloom, un'atleta olimpionica ritiratasi dal circuito sportivo che si ritroverà a dirigere un impero del gioco d'azzardo che coinvolge anche personalità dello star system hollywoodiano. Quando l'FBI si avvicinerà però alla donna e ai suoi loschi affari, lei farà di tutto per non coinvolgere nelle indagini i suoi facoltosi clienti.



Molly's Game vedrà nel cast anche Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd e Bill Camp, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 22 novembre.